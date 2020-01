Para evitar incendios en la región, capacitan a personal forestal y agropecuario

-La capacitación fue para personal de los 21 municipios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante el 2019 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reporto 6 incendios en áreas protegidas, por esta situación ya empezaron las capacitaciones a los diversos sectores principalmente al forestal y agropecuario, para evitar que se presenten incendios tanto en zonas protegidas así como en pastizales.

El Encargado de la Conanp en la Cuenca del Papaloapan, Darinel Díaz Barrios, señaló que para esto van a dar difusión a la norma 015, misma que contempla el uso regulado del fuego en terrenos forestales y agropecuarios del país.

Por lo tanto para evitar que haya un gran número de incendios en la región, se busca que los ciudadanos tomen en cuenta algunas recomendaciones al momento de quemar potreros, pero también hay acciones que pueden implementar y con esto evitar que los incendios sean más grandes.

Por su parte el titular de la SADER Jesús Caña Morales, dijo que se convocó a personal de los 21 municipios pertenecientes de la región, con la finalidad de que sean más los que se capaciten.

Y es que en este 2019 se reportaron 6 incendios en áreas protegidas, pero además hubo incendios que potreros, y los cuales fueron controlados por el personal de esos municipios, debido a que la Conanp no puede intervenir.

