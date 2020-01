Desquicia otra vez STEUABJO tráfico en Oaxaca con bloqueos

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Nuevamente integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ( STEUABJO), desquiciaron la ciudad por segunda ocasión, utilizando para ello al menos 50 unidades del transporte público con las cual bloquearon 2 kilómetros de calles, en la periferia de la ciudad de Oaxaca.

Mientras se llevaba acabo la tercera audiencia conciliatoria en la Junta Local, los manifestantes iniciaron un bloqueo en el crucero de 5 Señores, al no haber una respuesta favorable por parte de las autoridades universitarias, estos ampliaron el bloqueo en el periférico y Avenida Eduardo Vasconcelos para exigir a la rectoría y gobierno del estado, el cumplimiento a sus demandas.

El representante de los sindicalistas mencionó que no ha habido avances en las negociaciones, por lo qué decidieron ampliar este bloqueo que comprende del crucero de la tienda de materiales para construcción hasta la glorieta Lázaro Cardenas, con esto comprende varias calles cercanas al crucero de 5 Señores.

También integrantes del SECUABJO, otro de los sindicatos que conforman la base trabajadora de la UABJO se sumó a esta inconformidad, bloqueando calles del centro histórico en respuesta al pago de la primer quincena del mes de enero ya devengada.

Trabajadores activos y jubilados mantiene protesta en Oaxaca, ante la falta de liquidez para sus horas de trabajo devengadas, aumentando que si no hay respuesta en lo inmediato se estarán tomando medidas más radicales.

