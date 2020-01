Dejan sin quincena al personal de confianza de Tuxtepec

Hasta finales del mes, les van a depositar, aseguró el Presidente

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El personal de confianza del gobierno municipal no cobró la pasada quincena de enero, y aunque hay molestia por parte de los trabajadores tendrán que esperar a la siguiente quincena ya que aseguró el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila que se les depositará a finales de este mes.

“apenas nos va a llegar el recurso, siempre a principios del año sufrimos algunos temas y se les va a pagar las 2 quincenas”, además aseguró que al personal sindicalizado no se le afectó su nomina.

Aunque no especificó el monto que no se le pagó, ni la cantidad de trabajadores de confianza que se quedaron sin su recurso, dijo que esto fue un problema con la cuenta del banco.

Al cuestionarle si podría haber molestia por parte del personal de confianza, respondió “nosotros los de confianza, llegamos con el propósito de servir, de trabajar, vamos con el propósito de que solo son 3 años” puntualizó.

Sin embargo a pesar de estas declaraciones se sabe que hay molestia del personal porque fue mediante un oficio que les hicieron saber que no iban a cobrar esta primera quincena.

Esta no es la primera vez que el personal de confianza se queda sin su pago, lo mismo ocurrió en el bienio anterior cuando los trabajadores no cobraron la primera quincena.

