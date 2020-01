De cara al torneo 2020, Conejos de Tuxtepec listos para buscar calificación

-Señala Hubert Manzo que con las altas de los nuevos jugadores cuenta con un plantel más competitivo.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- A punto de iniciar la segunda vuelta del torneo 2020, el equipo de Los Conejos de Tuxtepec de la Liga de Fútbol de la Tercera División Profesional, se reporta listo de cara a este nuevo torneo con una plantilla mejor reforzada para obtener el resultado esperado que los lleve a la calificación, y puedan buscar el título en esta temporada, asi lo dio a conocer Hubert Manzo Gonzales Director Técnico del plantel Tuxtepecano.

Pese a las expectativas que registran en cada torneo y al final los resultados no son los esperados, el técnico señaló que el equipo bajó su rendimiento y dejó ir puntos, por lo que indicó que en esta segunda vuelta tendrán la oportunidad de reivindicarse ante su afición y poder alcanzar la Liguilla para dejar de ser una promesa dentro de esta categoría y estar dentro de los favoritos.

A pesar de que el 23 de febrero inicia la temporada regular enfrentando al Porteño de Salina Cruz, dijo que será hasta el 2 de marzo cuando se haga oficial la presentación de los Conejos ante su público en el Guillermo Hernández Castro, en donde recibirán a los Chapulineros de Oaxaca por lo que invitó a todos los que gustan de este deporte para que apoyen al equipo de casa ya que tienen como meta principal, calificar a la Liguilla para posteriormente buscar el título en la gran final.

Dijo que el apoyo de la afición es crucial para poder lograr el objetivo, pues abundó que el respaldo de la gente motiva a los jugadores para sacar el resultado, sobre todo de local en el Hernández Castro.

