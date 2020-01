A un año de la explosión en Tlahuelilpan, la tragedia que dejó 194 huérfanos

El sábado 18 de enero se cumple un año de la explosión de una toma clandestina en Tlahuelipan, Hidalgo, que dejó 137 muertos, 69 en el lugar y 68 en hospitales. Se tomaron 154 muestras genéticas para la identificación de las víctimas y entre las víctimas, los más vulnerables: 194 menores quedaron huérfanos.

“Ya pasó un año y pues me he puesto a trabajar, sí trabajo para sacar adelante a mis hijos. Perdí a mi esposo, a mi papá y a mi hermano. Ha sido un poco triste pero ya, o sea uno ya lo va superando poco a poco y ahora sí que yo me he puesto a trabajar para mis hijos y ahí voy”, dijo Liliana Reyes, vecina de Tlahuelilpan.

A unos días de que se cumpla un año de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde la explosión de un ducto en el alfalfar de San Primitivo dejó como saldo 137 personas fallecidas.

Las familias poco a poco se recuperan, pero aún duele.

La familia de Liliana sufrió una gran pérdida con la explosión de la toma clandestina, su esposo, su padre y su hermano murieron dejando a siete menores huérfanos.

“Lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. De mi esposo momentos felices, muchas alegrías con él, mi papá igual lo mismo, recuerdo que él me sacó adelante en mis estudios igual lo recuerdo con mucho corazón. Igual de mi hermano cuando éramos niños, crecimos juntos”, insistió la viuda.

Liliana es una mujer que apoya a su madre y a su cuñada, porque la vida se tornó difícil para ellas. Aún recuerda el momento como si fuera hoy.

“Escuchar a muchos gritar, que los ayudarán y todo eso. Yo estaba ahí con ellos, así que yo estaba en la milpa. Estaba con mi cuñada y fue donde ya, como le dijera mi niño salió para afuera, salió y le dije que ya no se metiera y entonces fue cuando explotó”, recordó Liliana.

A su padre lo encontraron a las pocas horas y aunque fue atendido en el hospital de Ixmiquilpan poco después falleció, pero la búsqueda de su esposo y su hermano tardó varios meses.

“Me quedé buscando a mi esposo y a mi hermano. Fue una búsqueda de mucho tiempo. Cuatro meses, fue en abril, el 30 de abril fue cuando me entregaron a mi esposo”, insistió Liliana.

En su motocicleta que se ha convertido en su compañera de trabajo Liliana recorre las calles de Tlahuelilpan y reconoce los apoyos que ha recibido.

“Ahora sí que las becas de mis hijos me han ayudado con unas despensas. Tengo el proyecto de una tortillería que es ahorita donde yo estoy trabajando. Apenas lo reinicié y ahora voy levantándome del negocio ahí voy poco a poco”, narró Liliana.

A un año de lo ocurrido en Tlahuelilpan, los números hablan de la dimensión de la tragedia.

“Al cierre del día de ayer y tenemos 137 número de personas que fallecieron, 68 en hospital y 69 en el sitio. Hay datos muy relevantes como el número de muestras genéticas que fueron 154 para tener un total de número de restos identificados que son 69 y que han sido entregados a sus familiares. Te doy el siguiente dato: 194 niños, niñas y adolescentes en estado de orfandad”, concluyó Laman Carranza, secretario de Planeación Prospectiva de Hidalgo.

Hoy Tlahuelilpan a pesar de la tragedia sigue adelante.

