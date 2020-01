Sin resultados de estudios, no se puede definir número de cuerpos encontrados: Fiscalía

-Esperan que estos estudios se terminen a la brevedad

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Vicefiscal general de la zona centro Alejandro Magno González Antonio, confirmó la aparición de varios restos óseos en un operativo que se realizó en mil islas de San Pedro Ixcatlán y señaló que se están haciendo los estudios periciales para determinar el número de cuerpos.

Dijo que estos restos fueron encontrados en siete fosas clandestinas y que así se informó por medio de un comunicado durante la noche de este miércoles 15 de enero, precisó que hasta no tener los resultados de los estudios, no se puede determinar el número de cuerpos encontrados.

El funcionario de la Fiscalía reconoció que existe una fuerte presencia de grupos delincuenciales en la cuenca del papaloapan, asimismo indicó que muchos de los casos corresponden a delitos del fuero común, sin embargo al estar ligados a otros temas, es que interviene el ejército mexicano y la guardia nacional.

González Antonio informó que el operativo realizado en mil islas no hubo enfrentamiento armado como se estuvo comentando en redes sociales y tampoco hubo detenidos.

