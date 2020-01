Reunión informativa para capacitación de productores de cacao en la región

San José Chiltepec, Oaxaca.- La Dirección de Desarrollo Agropecuario a cargo de Wilfrido Agustín Molina, asistió a una reunión informativa para la capacitación a productores de cacao en la región.

Dicha reunión se llevó a cabo en el municipio de Valle Nacional, en el que participaron los municipios de la región de la Cuenca del Papaloapan.

El programa de concurrencia 2020 que ejecuta SADER, SEDAPA y en coordinación con la UNPA pretende capacitar a los productores de cacao para la ejecución de los apoyos federales.

En Chiltepec seguiremos buscando acciones en beneficio del campo.

Uniendo esfuerzos, avanzamos.

