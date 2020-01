Reportan daños en Juchitán, Ixtepec y Matías Romero por Sismo

Edificio Símbolos Patrios y Casa de la Cultura en Juchitan presentan daños

En Ixtepec se reportan daños en casas y mercados

Crisis nerviosas tambien se reportaron.

Daños en los municipios de Juchitan, Ixtepec y Matías romero se reportan tras el sismo de 5.3 grados que se presentó a las 20:07 horas con epicentro en Ciudad Ixtepec, ha provocado daños menores a construcciones de los municipios de Juchitan, Ixtepec, Matías Romero y Comitancillo, reportan diferentes autoridades.

El presidente municipal de Juchitan Emilio Montero Pérez informó que el dificio Simbolos Patrios de ese lugar, ubicado frente al palacio municipal presenta daños considerables y al parecer también la casa de la cultura y el mercado principal, con daños menores.

También reportó a una persona con una serie crisis nerviosa que tuvo que ser hopitalizada, y aseguró que seguirán en el recorrido por la ciudad para determinar qué otros daños pudo haber habido.

Por otro lado también se reportaron daños en el municpio de Ixtepec, con algunas casas dañadas, Matías Romero y Comitancillo, sin que hasta el momento se hable de personas afectadas.

En la ciudad de Salina Cruz Protección Civil Municipal dijo que no hubo daños, tras haber hecho un recorrido, sin embargo la percepción del temblor fue fuerte.

