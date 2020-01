Recuperación de Pedro Lezama sería de entre 6 meses a 2 años

-Los apoyos recaudados del partido de futbol, serán para la estancia de los padres, familiares agradecen la solidaridad de los tuxtepecanos

Alex Morales

Todo parece indicar que la salud del becario Pedro Lezama va evolucionando de manera gradual aunque con posibles riesgo pero de manera positiva, sin embargo su recuperación tardaría de 6 meses hasta 2 años, para que este joven pueda ser dado de alta, así lo dio a conocer Ángela Hernández Martínez, tía de Pedro y vocera de la familia Lezama Hernández.

Señalo que el apoyo de la sociedad tuxtepecana y de los futbolistas, ha sido reconfortante para los padres, que en ningún momento han descuidado a su hijo, por lo que se dijo agradecida con esta muestra de apoyo, siendo que se requerirá de tiempo para la estabilidad física, emocional y psicológica de Pedro para su recuperación al 100%.

Así también reconoció que algunas instancias gubernamentales han tenido acercamiento con los padres de Pedro, quien se encuentra en el Centro Médico “La Raza” en la capital del país y espera que este apoyo brinde mejores condiciones para la recuperación de Pedro Lezama y para la estancia de sus padres y quienes lo cuidan y es por eso que externo la importancia de la ayuda de la gente a la cual agradeció que estén al pendiente de la recuperación de su sobrino.

Cabe destacar que los boletos para el partido que se realizará el próximo sábado 25 de enero para recaudar fondos a beneficio de Pedro Lezama ya están a la venta en diferentes puntos de la ciudad y que tendrá un costo de 20 pesos por lo que se espera que asistan y se solidaricen con la familia Lezama que está pasando por una situación complicada.

