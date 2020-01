Realiza STEUABJO paro de labores de 12 horas

-Este viernes se movilizarán para coberturar la reunión en la Junta de Conciliación

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), realizó la mañana de este jueves un paro de 12 horas, com parte de su jornada de protesta, para que las autoridades universitarias y estatales den solución a sus demandas.

Éste es el tercer día consecutivo de movilizaciones, el martes 14 bloquearon el crucero de cinco señores y otros puntos de la capilta, desquiciando el tráfico de la ciudad de Oaxaca, el miércoles 15 marcharon y realizaron un mitin en el zócalo capitalino, este jueves 16, se llevó a cabo el paro de 12 horas.

Integrantes de la dirigencia afirmaron que esta decisión la tomaron durante el mitin realizado en el zócalo de la capital y después de haberse enterado de que la rectoría había informado que no se pagarían los salarios correspondientes a la primera quincena del mes de enero.

Esta paro de 12 horas se está llevando en todas las instalaciones de la UABJO, incluyendo los campus de los municipios de Tehuantepec y Puerto Escondido, tampoco hay servicio en las áreas administrativas, cabe hacer mención que por el momento la universidad se encuentra en el periodo intersemestral, pues las clases se inician a finales de febrero o principios de marzo.

Para este jueves la única actividad programada es el paro de 12 horas que inició a las siete de la manaña y terminará a las siete de la noche, además precisó que al término de esta jornada se reunirán para acordar las acciones que emprenderán este viernes, pues hay una reunión agendada con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a las diez de la mañana.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario