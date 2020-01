Presidente electo de Santiago Choapan pide estabilidad y paz social tras resultado de elecciones

–Acusó al Subsecretario de Gobernación, a Diputados y funcionarios del Gobierno de estar del conflicto para desestabilizar el municipio y no reconocer su triunfo

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.-Tras los conflictos registrado en Santiago Choapan por la elección de presidente municipale que se rigen por el Sistema Normativo Indígena, el presidente electo Eversixto Gamboa Díaz hizo un llamado al Congreso del Estado y a las Instancias Estatales y Federales para que garantice la paz en ese municipio y se reconozca su triunfo, el cual asegura que ganó limpiamente, aun a pesar de la intervención de algunos Legisladores que buscan desestabilizar el municipio.

Así mismo señaló de manera directa al Subsecretario de Gobernación Carlos Ramos de estar detrás de este conflicto que puede desestabilizar la paz social debido a la desinformación que se vierte sobre el proceso, el cual aseguró que ganó limpiamente por lo que pide atención para este municipio y que se preserve la paz como hasta ahora.

De esta manera pidió a las Instancias correspondientes que validen la elección que se dio de acuerdo a los estatutos, además de que en ningún momento se violentaron los derechos tanto de los votantes como de los votados y aseguró Gamboa Díaz que esta situación se deriva de los mismo funcionarios del Gobierno que pertenecen a este lugar y por sus malos resultados han enlodado la imagen de este municipio.

Dijo que es tiempo de que las autoridades volteen hacia esta zona que ha sido siempre olvidada, pues comentó que Santiago Choapan es un municipio con múltiples carencias sociales que necesitan de atención y añadió que fue por la voluntad de los pueblos que fueron elegidos y ahora pide que los dejen trabajar para atender los rezagos que existen en su municipio.

