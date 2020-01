Participará la Cuenca en mega simulacro este 20 de enero

Piden a la ciudadanía sumarse para que haya más cultura de la prevención

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de seguir insistiendo en la cultura de los primeros auxilios, y sobre todo en la prevención y autoprotección, el Coordinador Regional de Protección Civil, Jaime Canseco Claudio dijo que se realizará el primer macro simulacro a nivel nacional este 20 de enero y la región de la Cuenca del Papaloapan también se va a sumar.

Dijo que en un principio se realizaba un simulacro al año, pero en este 2020se busca que sean más los que se realicen y así haya más cultura de la prevención.

Explicó que en cada municipio se hará lo propio, y aunque no especificó cuántos se registraron para participar, se sumarán dependencias de los 3 niveles de gobierno, escuelas, empresas, con la finalidad de tocar temas como puntos de reunión, salidas de emergencia y del como evacuar.

Pidió la población que se sume a este tipo de actividades, debido a que en Oaxaca se han presentado muchos sismos, y es importante estar prevenidos.

El Coordinador, puntualizó que esperan que sean muchos los que se sumen a este mega simulacro que será el lunes a las 11 de la mañana, debido a que en muchas ocasiones en vez de participar se molestan.

