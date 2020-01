Por paro, vectores, dejarán sin acciones contra el dengue a más de 6 mil viviendas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado Sindical de la subsección 71 de vectores, en la región Humberto Caballero Sánchez, señaló que ante la negativa de los Servicios de Salud de Oaxaca en pagarles lo relacionado a los viáticos de este mes de enero, decidieron tomar las oficinas de la jurisdicción, sin embargo lejos de afectar los trámites en la dependencia, están dejando de hacer las acciones contra el mosco transmisor del dengue.

Del municipio son 154 los trabajadores que se quedaron sin su recurso, y que además esta misma cantidad de trabajadores está dejando de visitar alrededor de 6 mil 100 viviendas, debido a que cada uno de estos trabajadores acude a 40 casas en un día, llevando las acciones de prevención para evitar que haya más criaderos del mosco transmisor del dengue.

Dijo que el paro es en la región de la cuenca del Papaloapan, en la capital y en la región del Istmo, y a pesar de que el pago se tenía que hacer el pago a principios del mes de enero a los 350 trabajadores, no lo han hecho y únicamente les dieron largas, por eso decidieron tomar las oficinas.

Esta toma es indefinida hasta que se realicen los depósitos de viáticos correspondientes, ya que sin este recurso los vectores no pueden acudir a las comunidades y diversos municipios.

Pidió a la población que entienda las medidas que están tomando para exigir el pago correspondiente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario