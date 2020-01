Llaman a parejas a legalizar su unión, a través de matrimonios colectivos

Las oficialías ya están recibiendo los documentos para quienes deseen casarse

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Oficial del Registro Civil Oscar Cisneros, dijo que ya están recibiendo los documentos para quienes deseen aprovechar el programa de Febrero Mes del Matrimonio, para darle certeza jurídica a su relación sentimental.

Señaló que durante este mes de enero y hasta finales de febrero van a estar recibiendo los documentos para armar los expedientes y así legalizar a las parejas que en su mayoría viven en unión libre, ahorrándose hasta 3 mil pesos, mediante este programa.

Y como el año pasado, en esta ocasión también van a aceptar los documentos de personas del mismo sexo, que también deseen darle una certeza jurídica a su relación, además, puntualizó que a partir del 1019 en Oaxaca ya se permite el matrimonio igualitario.

Los requisitos principales de los contrayentes son identificaciones oficiales, las actas de nacimientos, un certificado médico prenupcial, y en caso de tener hijos deben de presentar el acta de nacimiento de los menores, así como testigos y constancia de soltería en caso de que algunos sean de otro lugar.

Aunque por el momento no hay expedientes integrados, ya han acudido a solicitar informes, así mismo invitó a la población a que lleve sus documentos en caso de que quieran aprovechar este programa.

