ICAPET dará cursos y talleres en San José Chiltepec

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- La Dirección de Educación del H. Ayuntamiento de Chiltepec a cargo de la C. P. Olivia Albañil Ramón y el Lic. William Cristóbal Hernández, sostuvo una reunión con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAPET).

Con la finalidad de fomentar acciones educativas para los chiltepecanos, el Lic. Carlos Alberto Vera Vargas facilitará a nuestro municipio talleres y cursos de distintos oficios.

Reafirmando el compromiso buscaremos acciones que favorezcan el fortalecimiento de los Chiltepecanos.

Uniendo esfuerzos, avanzamos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario