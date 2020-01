Homicidio doloso y robo a transeúnte, lo más frecuente en Oaxaca

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Los delitos como homicidio culposo y robo a transeúntes, han mantenido a Oaxaca en los primeros diez lugares a nivel nacional, según el reporte de incidencia delictiva en Oaxaca, correspondiente al tercer trimestre de 2019, es decir, en los meses de julio, agosto y septiembre.

Este reporte fue dado a conocer por la Fundación para el Impulso de las Comunidades Sustentables A.C y por integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad Justicia y Legalidad, quienes interpretaron los hallazgos.

Otro de los delitos que son preocupantes se refiere a los feminicidios, porque ubicó a la entidad en el 11 avo lugar, mientras tanto, el homicidio doloso rebasó la tasa estatal a la nacional con 6.5 homicidios .

Durante esos meses, la modalidad de homicidio culposo que más destacó fue el accidente de transito con 54.2% y 10 municipios concentraron el 30% de la incidencia a nivel estatal.

Por su lado, el robo a transeúnte está relacionado con la densidad poblacional, en ocasiones con la planeación urbana y únicamente 10 municipios concentran el 81% de esta incidencia a nivel estatal.

Frente a estos datos, Néstor Sánchez Guerrero de la Fundación para el Impulso de las Comunidades Sustentables, señaló que las recomendaciones que se derivan de este estudio son, entre otras: complementar la información pública, desarrollar diagnósticos integrales acerca de la calidad de vida en espacios públicos y fortalecer mecanismos y protocolos de atención a delitos que impliquen un tema de género violación y feminicida.

Mientras tanto, Francisco Rivas Rodríguez director del Observatorio Nacional Ciudadano señaló que el 2019 fue el peor año en materia de seguridad en México, donde no se observó ningún cambio en la tendencia de la violencia y homicidio doloso en nuestro país.

