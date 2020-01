Fortalece el IEEPO la Educación Inicial en Oaxaca

-Como es prioridad del director general, Francisco Ángel Villarreal, se entregaron apoyos para la mejora de la infraestructura y efectuaron acciones de capacitación pedagógica

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de enero de 2020.- En las estrategias dirigidas al desarrollo de niñas y niños desde recién nacidos, a través de una educación integral que tome en cuenta la seguridad y cuidados afectivos, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ejerció una inversión de más de 12.7 millones de pesos del Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI), en beneficio de aproximadamente 2 mil 700 infantes así como 200 agentes educativos.

De esta manera, se atendieron a diversos Centros de Atención Infantil (CAI) mediante la entrega de apoyos para la mejora de la infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo, mejoramiento de las condiciones de protección civil, juegos didácticos infantiles y equipo específico; además de la capacitación pedagógica de los docentes, directivos y personal auxiliar.

Estas actividades se enmarcan en las políticas públicas que la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa respalda a través del IEEPO, que dirige Francisco Ángel Villarreal, para fortalecer el servicio educativo desde la primera infancia y velar por el derecho fundamental de las y los infantes, a recibir educación, cuidados físicos, afectivos y seguridad, lo que contribuye a que se desarrollen de manera sana emocionalmente.

Al respecto, la titular de la Unidad de Educación Inicial y Preescolar, Amelia Juárez Santiago destacó que por segundo año, en 2019 se aplicó el Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI) en Oaxaca, con la entrega de 11.7 millones de pesos destinados a la mejora de la infraestructura de los CAI; 580 mil pesos para la capacitación pedagógica de agentes educativos y 398 mil pesos de gastos de operación.

Con ello, dijo, se benefició a mil 297 niñas y mil 379 niños así como 200 agentes educativos que tuvieron la oportunidad de actualizar sus conocimientos en un ciclo de conferencias y talleres con los temas “Protagonismo infantil”, “Psiquismo temprano”, “Literatura e imaginario de los niños”, “Ambientes afectivos” y “Juego libre”.

La educación de niñas y niños en su infancia, es una prioridad, así como también lo es la transparencia y rendición de cuentas, garantizando que cada instancia atienda las disposiciones marcadas y cumpla a la par con la normatividad que rige a los Centros de Atención Infantil, puntualizó.

Indicó que el programa de educación inicial, considera a las madres y padres de familia como agentes educativos, por lo que en sintonía con los Centros de Atención Infantil establecen y logran una crianza compartida.

