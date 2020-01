Exigen trabajadores de regulación y fomento sanitario, salida de la directora de la dependencia

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores de regulación y fomento sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), pararon labores este jueves mediante la realización de una asamblea donde se plantea la destitución de Mariela Peña Burón, directora de la dependencia.

Juan Cruz Ríos Delegado Sindical de la sección 35, dijo que la directora ha trastocado los derechos laborales además de ser una persona prepotente con los más de 78 trabajadores de la sección 35 basificados y 130 de confianza que laboran en esta dirección.

Argumentó que los trabajadores ya están cansados del trato de esta persona, por lo que hacen un llamado a la autoridad competente para que en lo inmediato se de el relevo de esta directora, ya que se afecta a los usuarios que a diario realizan trámites en esta dependencia.

Cruz Ríos, dijo que dependerá de las autoridades que el conflicto se resuelva en lo inmediato o que se postergue la protesta en la dirección, y que se pudieran quedar de manera indefinida si es necesario.

Los trabajadores permanecen a las afueras de las oficinas con pancartas en rechazo a la directora.

