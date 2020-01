Estudiantes de derecho de la UAO obtienen en competencia nacional de mediación

Sarahí Esmeralda Reyes Castellano y Celeste Miyoshi Zaragoza Martínez del octavo semestre de Derecho de la Anáhuac Oaxaca (UAO) obtuvieron el segundo lugar en la Primera Competencia Nacional de Medición organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia de California Western School of Law (CWSL).

Se colocaron en los tres primeros lugares de entre 15 equipo participantes de todo el país provenientes de la UNAM, Universidad del Valle de México, Hidalgo entre otras ganadoras de concursos de litigación oral.

El concurso consistió en demostrar las mejores habilidades de negociación y comunicación para la resolución de conflictos en sesiones hipotéticas de mediación, los equipos con mayor puntaje fueron los galardonados.

Sarahi se declara fan de la justicia, por ello decidió estudiar derecho desde la perspectiva humanista, aspecto que aplicó en el concurso y les dio ventaja: “Siempre he creído que a todo se le puede dar solución, hay injusticias innecesarias, decidí estudiar derecho porque me gusta ayudar a los demás; para el concurso no nos preparamos únicamente para cumplir una rúbrica; nos situamos en el papel de escuchar para encontrar una manera pacífica para solucionar el conflicto, entendimos y empatizamos con los involucrados”.

Celeste está convencida de que existen otras formas de solución de conflictos por ello participar en el concurso para ella, fue una manera de demostrarlo.

“Queríamos tener más conocimientos, comprobar que, si existen otras maneras de resolver conflictos, la universidad nos forma de una buena manera, vencimos a universidades de gran prestigio, el trabajo en equipo fue fundamental”.

El representativo de la Anáhuac Oaxaca contó con la asesoría de los especialistas: Luz María Martínez Cortes, Josué Alain Ferrer Rodriguez, Marisol Ramírez Sánchez y Dalia Vargas Hernández.

El jurado calificador se integró por expertos nacionales en la materia quienes entregaron una presea y constancia a los tres primeros lugares.

Para ambas la obtención del segundo lugar en esta competencia nacional marcará su preparación profesional, ambas coinciden en que este acontecimiento las motiva a continuar preparándose y participar en otras competencias para ser abogadas que con perspectiva humana que la sociedad requiere.

