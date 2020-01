Cifra oficial: 14 cadáveres encontrados en fosas de Ixcatlan, confirma fiscalía

Oaxaca, Oax.- Un total de 14 cadáveres, 9 hombres y 5 mujeres son las cifras oficiales de los cuerpos encontrados en las 7 fosas clandestinas de las islas de Ixcatlán, confirmó esta noche la fiscalía general del estado en una conferencia de prensa.

El titular de la dependencia, Ruben Vasconcelos Méndez, informó que de acuerdo con los primeros análisis periciales que se hicieron a los cuerpos, 9 de ellos pertenecen a hombres y otros 5 a mujeres, sin embargo añadió que se harán la pruebas genéticas correspondientes para confirmar su sexo y su identidad.

Indicó que los cuerpos ya fueron trasladados a la ciudad de Oaxaca para seguir con las investigaciones y explicó que el año pasado se encontraron en otros operativos otras 4 fosas en otras regiones del estado con 6 cuerpos, y que en total desde el 2016 se tienen 135 expedientes por desaparición de personas con un total de 159 personas reportadas.

El Fiscal del estado confirmó que fueron 7 fosas clandestinas en 4 islas del municipio de Ixcatlán en la región de la cuenca del papaloapan, y que el operativo se realizo con base en diferentes investigaciones que se llevan a cabo para localizar a las personas reportadas como desaparecidas.

Explicó que el operativo estuvo compuesto por el vice fiscal de la región del papaloapan,el vice fiscal de atención a victimas, 7 fiscales, el comandante regional de la agencia estatal de investigaciones, 7 peritos en diferentes áreas, 18 elementos del ejército mexicano y 30 elementos de la Guardia Nacional.

El Fiscal explicó que el pasado 21 de noviembre en un primer operativo encontraron dos fosas con dos cuerpos en dos islas, pero se allegaron mas información en este tiempo por lo que volvieron a la zona a un nuevo operativo con los resultados ya mencionados.

