Buscan reactivar producción y distribución de carne de conejo en Tuxtepec

–Asegura el ex presidente del Consejo de productores, que la carne de conejo es la carne del futuro por sus propiedades, además de que es económica y redituable para quien se interesen en criar y distribuir la carne en el mercado

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca :- El productor y distribuidor de carne de conejo en la región Hugo Jácome Rosas, señaló que busca crear de nueva cuenta un Consejo Municipal de criadores de Conejo en Tuxtepec, actividad que desapareció en el 2011 tras emigrar a otro Estado, por lo que indicó que esta buscando reunirse con otros ganaderos para reactivar la producción de estas crías, que ademas es la representación e imagen del municipio.

Explicó que este proyecto sería un negocio redituable para quien desea invertirle, ya que ademas de económica es un producto saludable que lo puede consumir todo el público por la riquezas de sus propiedades que ayuda a al salud, ademas de que toda persona puede hacerse cargo de producir conejos y abrir mercados para la distribución de su carne, que ademas es codiciado por los consumidores.

Así mismo dijo no entender porqué los cunicultores dejaron de producir carne de conejo, siendo que ya tenían mercado para su distribución, pues dijo que ya entregaban hasta 300 conejos al mes, ademas de que se vendía en diversos guisos que ya era aceptado por los consumidores, por lo que explicó que se buscará reactivar este mercado y darle oportunidad a otras personas que se interesen en este proyecto que generaría ingresos a las familias Tuxtepecanas.

Detalló el ex presidente del Consejo Municipal de productores de Conejos que está tratando de reunirse con los que en su momento integraron ese Consejo para darle continuidad a este proyecto que trae mayor remuneración económica por encima del ganado bovino, caprino y porcino y que solo se requiere de poco espacio, a comparación con otros animales.

