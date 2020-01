Anuncian cambios en zonas militares de la VIII Región Militar de Oaxaca

En el marco de la rotación de mandos que realiza la institución, los comandantes de la 44 Zona Militar de Miahuatlán de Porfirio Díaz, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Raúl Guereca Valenzuela, y de la 46 Zona Militar, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Erwin Rodolfo Solórzano Barragán, serán reemplazados.

En los reemplazos, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Gerardo Mérida Sánchez, quien era comandante de la 21 Zona Militar de Morelia, Michoacán, arribará a la sede militar en Miahuatlán.

Quien deja el cargo, el general Raúl Guereca Valenzuela, causa alta como Director General de Seguridad Social Militar en Lomas de Sotelo, Ciudad de México.

Por su parte, el general Erwin Solórzano Barragán causa baja de la 46 Zona Militar en Ciudad Ixtepec, para causar alta en la Dirección General de Personal Militar en el Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México.

Ambos generales, de la 44 y la 46 Zona Militar, fueron parte importante para ayudar a la gente en los sismos del 2017 en el Istmo de Tehuantepec y en la Costa oaxaqueña, en la entrega de miles de toneladas de víveres, en la protección de la ciudadanía y en la reconstrucción de inmuebles y casas en las zonas afectadas por los sismos, combate al crimen organizado.

Cabe mencionar que ambos son de la arma de Infantería y forman parte de la primera antigüedad egresada del Colegio Militar de Tlalpan 1976-1980, una generación con una mentalidad muy diferente a los antiguos generales que salían del Colegio Militar de Popotla.

De sus contemporáneos, se encuentra el General oaxaqueño recién ascendido a General de División, Homero Mendoza Ruiz, Jefe del Estado Mayor de la Defensa; el actual comandante de la 28 Zona militar en Ixcotel, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jaime González Avalos, y el anterior comandante de la 28 Zona, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Martìn Terrones Calvario, que actualmente se encuentra como Jefe del Estado Mayor del Primer Cuerpo del Ejèrcito.

Los dos generales causan baja de sus respectivas zonas pertenecientes a la VIII Región Militar –cuyo comandante es el General de División Diplomado de Estado Mayor Juan Arturo Cordero Gómez– el próximo 16 del presente mes de enero.

En la VIII Región Militar se encuentra las 28 ,44 y 46 Zonas militares y es una región que solo abarca un solo estado, pero muy difícil en sus geografía y en los temas relacionados con la seguridad.

