Ya no son las canchas, ahora la pista de la unidad presenta detalles

-En algunos puntos hay pozas que provocan que el agua se encharque

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 8 de octubre se inauguró la unidad deportiva y a 3 meses de su apertura, sigue presentando detalles, primero fueron las cinco canchas, ahora es la pista la que presenta algunos detalles y provoca que el agua se encharque.

El Director de Deportes, dijo que se está checando que parte de la pista presenta deterioros para rehabilitarla, en conjunto con la empresa responsable. Y es que lo que se percibe es que tiene algunos “parches”, y en otros puntos hay pozas que provoca que el agua se encharque.

Enfatizó que aún no se recibe la obra, a pesar de que en su momento se hizo la supervisión de la dirección de obras con el responsable de la misma.

Señaló que han realizado algunos partidos en las canchas y ya n han encontrado más detalles y que estarán al pendiente de lo que se pueda presentar.

Así mismo, puntualizó que hasta el momento no cuentan con su reglamento ya que tienen que esperar su publicación en la gaceta y así posteriormente colocarlo en las instalaciones de la unidad deportiva.

Y es que desde el día que esta unidad deportiva con una inversión de alrededor de 49 mdp se entregó, se presentaron algunos detalles, primero fue la pintura de las cinco canchas y las cuales rehabilitaron a finales del año pasado, y ahora es la pista que presenta algunos defectos.

Comentarios

