Por segundo año consecutivo, cumple el IEEPO al 100% con obligaciones de transparencia

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, instruyó fortalecer los procesos de accesibilidad y la actualización de la información pública

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de enero de 2020.- Por segundo año consecutivo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) acreditó al 100% el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo a los resultados de la evaluación realizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (Iaip).

En atención a los objetivos planteados por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, instruyó fortalecer los procesos de accesibilidad y la actualización de la información pública para dar respuesta a las demandas y requerimientos de la población.

De esta manera, el trabajo coordinado entre las diferentes áreas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, las modificaciones y mejoras aplicadas a la página web con la finalidad de hacerla más comprensible, así como facilitar el acceso a la información, permitió cumplir con las disposiciones estipuladas para los sujetos obligados en el ámbito estatal.

La transparencia gubernamental es una política pública consistente en la disponibilidad y conocimiento de información, accesible, oportuna, completa, relevante y verificable, por lo que la ciudadanía ha incrementado el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, al cual el IEEPO ha respondido proactivamente.

Una de estas mejoras es que desde la página web www.oaxaca.gob.mx/ieepo la comunidad docente y ciudadanía que requiera información sobre los trámites, servicios, programas y actividades a cargo de la dependencia, cuenta con mecanismos de atención, comunicación, orientación y respuesta sobre distintos procedimientos, lo que permite que ahorren tiempo y gastos innecesarios.

Cabe señalar que como parte del procedimiento de la verificación aplicada al IEEPO, el Iaip comprobó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se deben difundir en el portal de internet y la Plataforma Nacional de Transparencia.

