Programa de sujetos vulnerables en Chiltepec continúa vigente

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- Con este Programa de Asistencia Alimentaria se mejoran las condiciones de nutrición y salud, calidad de vida y del ejercicio de los derechos humanos, para las personas en situación de pobreza multidimensional extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional del Estado de Oaxaca.

Actualmente en San José Chiltepec están vigentes y activas 5 cocinas comunitarias, buscaremos los medios para activar más cocinas.

Agradecemos al DIF Estatal que preside Ivette Morán de Murat por dar cobertura a nuestro municipio.

En Chiltepec, uniendo esfuerzos, avanzamos.

