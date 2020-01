Piden a la población a sumarse a la Brigada de Rescate de Tuxtepec

-Hasta el momento son 16 los que conforman esta brigada, pero buscan que sean más

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El presidente de la Brigada de Rescate Tuxtepec José Nolasco Ramón, dijo que están buscando que los ciudadanos que se sumen a este cuerpo de rescate y así sean más los elementos para que acudan a las emergencias que se presenten por algún desastre natural.

A nivel nacional 28 elementos, y en Tuxtepec son 16 voluntarios que dependen de los donativos que reciben de las instituciones públicas y privadas, por lo tanto pretenden que sean más los que integren esta brigada.

Dijo que no hay problema si alguien que se quiera sumar no tenga conocimientos en rescate, debido a que los van a capacitar desde cero, además de que se van a separar a los elementos dependiendo las habilidades que tengan.

Quien desee sumarse a esta brigada debe acudir a las instalaciones de la expo feria para que empiece su entrenamiento, y así en un futuro reciban una capacitación internacional para que tengan más conocimientos en rescate.

El Presidente de la Brigada dijo que no tienen una cifra de elementos que esperan, pero destacó que es importante que se sumen y así sean más manos las que ayuden en caso de un desastre natural.

