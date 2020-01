Juego a beneficio de Pedro Lezama, Conejos Tuxtepec VS Ex Jugadores Profesionales

-El encuentro se llevará a cabo el 25 de enero en el Hernández Castro

-La idea es recaudar todo el fondo posible y destinarlo a la familia Lezama Hernández en apoyo a la evolución de la salud al joven Becario.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Equipo Profesional de Fútbol Conejos de Tuxtepec, anunció que realizará un partido con causa contra ex Jugadores profesionales que pertenecieron a esta Institución, con la finalidad de recaudar fondos a beneficio de Pedro Lezama, el joven becario que se accidentara en el mes de noviembre, tras realizar algunas actividades para el ayuntamiento de Tuxtepec.

En conferencia de prensa se presentó Mario Elvira Pérez “Zague” promotor deportivo, así como Hubert Manzo Director Técnico de los Conejos de Tuxtepec y Ángela Hernández Martínez y Alejandro Lezama, tía y hermano de Pedro Lezama quien le da legalidad a este encuentro amistoso, el cual se realizará en el Estadio Guillermo Hernández Castro el próximo 25 de enero a la 3:30 de la tarde.

Ahí mismo “Zague” explicó que es momento de la unidad en Tuxtepec, para apoyar al joven Becario y los exhortó, a sumarse a esta noble causa pues dijo que son más lo que buscan hacer las cosas bien y que este evento, es una oportunidad de mostrar la nobleza de los Tuxtepecanos para apoyar a la familia Lezama Hernández que en estos momentos requieren del apoyo de todos.

Así mismo explicó Elvira Pérez, que todo lo recaudado será destinado a los padres del Becario para que sigan permaneciendo y estén atentos en el cuidado de la evolución de Pedro, por lo que invitó a la ciudadanía para que asistan a disfrutar de este espectáculo y contribuyan a esta noble causa, pues indicó que es momento de la solidaridad para que este joven pueda regresar con bien a casa.

Ahí mismo Ángela Hernández adelantó que la salud de Pedro Lezama por el momento se encuentra estable, sin embargo, dijo que se requiere de tiempo para su recuperación una vez que se haya intervenido quirúrgicamente por lo que adelantó que hay esperanza por parte de la familia, para regresar a salvo a su hogar por lo que agradeció a los deportistas la organización de este evento, que está buscando apoyar a los padres del infortunado joven ya que actualmente ellos n o están laborando debido al cuidado que requiere Pedro Lezama.

Otro de los que se sumaron a esta causa fue el Jugador Profesional Tuxtepecano de los Indios de Ciudad Juárez Elio Castro Guadarrama, quien a través del promotor aportó parte de su indumentaria que utiliza en la liga MX para que de esta manera pueda ser rifada y obtener así más fondos para la familia Lezama Hernández.

