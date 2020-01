Con Feria del Tamal en Valle, buscan fomentar uso de hojas y dejar los desechables

-Aseguran que en este segundo evento, se busca concientizar a la ciudadanía de utilizar productos biodegradables o naturales, en apoyo al medio ambiente.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Todo se encuentra listo para la realización de la segunda Feria del tamal en Valle Nacional, por lo que el área de Cultura ha informado que será el primero de Febrero cuando se lleve a cabo dicho evento, donde por primera vez buscan fomentar el uso de hojas de pozole y plátano en lugar de los clásicos desechables, en apoyo a la ecología así lo dio a conocer Eruviel Pérez Estaban Director de esta Instancia y responsable del evento.

Resaltó que se busca inculcar a la ciudadanía de ya no utilizar los productos desechables, pues dijo que se pretende buscar alternativas entre la misma naturaleza para utilizar productos que no contaminen y que proviene de las mismas plantas, para que de esa manera se fomente la cultura de ya no utilizar productos que no son degradables al medio ambiente.

Por otro lado, dijo que se pretende superar el número de participantes a comparación de la primera Feria, por lo que indicó que existe motivación entre las personas que se dedican a elaborar este delicioso producto debido a los resultados del evento anterior, por lo que garantizó que habrá más variedad de tamales, pues sostuvo que cada proveedor tiene su propio toque y sabor dándole más opción al visitante de elegir que prefiere consumir.

Así mismo explicó que la idea de este evento es que las cocineras puedan incrementar sus ventas para obtener una remuneración económica que sufrague los gastos del hogar, además de poder dar a conocer sus productos y sus ingredientes para satisfacción de los mismos clientes.

De esta manera inicia la actual administración y la Dirección de Cultura, con la primera Feria de las 7 que tendrán a lo largo del año, buscando difundir el acervo cultural de esta región, a través de los colores y sabores de la gastronomía de la Chinantla alta, que tiene su arraigo desde tiempos remotos.

