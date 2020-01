Falta interés de adolescentes embarazadas en seguir estudiando, solo 10 reciben becas en la Cuenca

Hay un programa que impulsa el IEEPO en apoyo del IEEA para que sigan estudiando, pero son pocas las que lo reciben

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que hay oportunidades para que las jóvenes que dejaron sus estudios de nivel básico por el embarazo, los continúen, son pocas las que deciden hacerlo, así lo dio a conocer la Coordinadora del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) de la zona 2014 Teresa de Jesús Lara Peña.

Y es que prueba de la falta de interés de las jóvenes en seguir estudiando, es que solo son 10 de toda la cuenca las que están inscritas a estas becas llamadas anteriormente Promajoven, que impulsa el IEEPO.

El apoyo se les da de manera mensual para que sigan sus estudios a través del IEEA, y que dejaron porque estaban embarazadas o tenían un hijo; y el monto que reciben es dependiendo el empeño que le pongan las adolescentes.

Puntualizó que debido a que las interesadas retoman sus estudios a través del IEEA, los horarios de las clases son flexibles, además de que los círculos de estudios son todos los días, y por lo tanto pueden organizarse para que sigan estudiando.

Una vez que salga la convocatoria la van a dar a conocer para que las interesadas lleven sus documentos y así sean más de 10 las jóvenes de la región que reciban esta beca y así continúen con sus estudios, basándose en las reglas de operación.

