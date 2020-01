Egresados de normales, cierran calle frente al edificio sindical de la 22

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Al menos una cuarentena de jóvenes normalistas egresados de las 11 escuelas de Oaxaca, se manifestaron la tarde de este miércoles frente a la sede de la sección 22.

Los egresados de la generación 2015, 2016 y 2017, exigen la contratación inmediata de más 300 jóvenes que a la fecha no han sido contratados por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ( IEEPO), con el argumento de que no se pueden pagar más espacios, sin embargo señalaron “tenemos bien sabido que la federación ha mandado el recurso para cubrir los sueldos de estos egresados”.

Los egresados de los cinco niveles de educación como son primaria, educación física, educación indígena, educación especial y preescolar, mencionaron que se mantendrán en plantón a las afueras del edificio histórico de la sección 22, a fin de que sean escuchados.

De no tener una mesa de diálogo, amenazaron con ampliar dicho bloqueo hasta que haya una respuesta favorable a sus demandas.

Para el cierre de la calle los mal llamados rechazados, colocaron mantas con mecate así como cargando cartulinas donde se podían leer sus demandas.

Al momento el acceso al edificio sindical se mantiene libre sin embargo, no se descarta la toma del inmueble si en breve no hay respuesta favorable, argumentaron.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario