Edil entrega uniformes a futbolistas chiltepecanos

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Mártin García Hernández acompañado de los Regidores, de obras Hilda Zavaleta Marcelino, de Hacienda César Antonio Alejandro y el Director de Deportes José Manuel López Agustín, hicieron entrega de uniformes deportivos a futbolistas chiltepecanos.

Dicha entrega a equipos de fútbol, es con la finalidad de fomentar el deporte y el sano esparcimiento de la juventud chiltepecana.

En su intervención el presidente municipal felicitó a los jóvenes por invertir su tiempo en el deporte.

Añadió que en esta administración se continuará realizando acciones en favor del deporte y la juventud chiltepecana.

“Uniendo esfuerzos, avanzamos”.

