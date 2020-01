Con bloqueo en Congreso local, pobladores de Santiago Astata desconocen a su presidente municipal

-Piden que sea reconocida su autoridad comunitaria

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Continúan las protestas post electorales, por lo que al menos unas 20 personas quienes dijeron ser pobladores de Santiago Astata, cerraron los accesos a las instalaciones del congreso local en demanda de que los diputados, intervengan y aprueben la destitución de sus nuevas autoridades municipales, toda vez que señalan que el pasado 24 de noviembre 2019, realizaron su elección y hubo compra de voto entre otras anomalías.

Sin embargo ante las denuncias presentadas el TEEO y el IEEPCO desestimaron las pruebas y validaron la elección de Dorian Giovanni Ricárdez Medina, a quien acusan de entre otras cosas de dedicarse a la venta clandestina de combustible proveniente de huachicoleo.

Maricela Fermin Piñon, quien dijo ser originaria de Astata, enfatizó que su presencia al congreso local es por que las dependencias propias que vigilan el proceso electoral ya no les hacen caso.

“En Astata no va ha gobernar” tenemos tomado el palacio la población entera está inconforme”.

Precisó que han presentado una acta avalada por más de 500 firmas, donde piden sea reconocido la autoridad comunitaria, toda vez que el proceso de impugnación tardará y la gente ya no quiere desgastarse, sin embargo añadió que el IEEPCO no acepta tal documento y les argumentaron que ya avalaron a la autoridad actual y tendrán que conformarse.

Pidieron al gobernador del Estado mayor atención con este municipio y no repetir los actos de violencia, que se vivieron hace más de 20 años, donde por más de 9 años Astata se convirtió en un pueblo sin ley.

“No queremos que el gobierno nos pisote”, concluyó

