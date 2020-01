AMLO se pronuncia a favor de que no prescriban abusos contra menores

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, señaló este miércoles que ve bien que no prescriban los abusos contra menores, pero aseguró que corresponde a los legisladores presentar estas iniciativas.

“Considero que no deben de prescribir este tipo de delitos”, dijo el mandatario durante la conferencia mañanera, luego de que ser cuestionado por la prensa sobre las recientes declaraciones de los obispos mexicanos quienes se pronunciaron en contra de la prescripción de ese tipo de delitos.

El martes, en conferencia de prensa, el arzobispo Rogelio Cabrera López, habló a nombre de los obispos mexicanos, quienes dijeron que se debería levantar la prescripción del delito de abuso sexual, para que no se extinga la responsabilidad penal del victimario.

Actualmente, este delito prescribe en el país a los 10 años, lo que los representantes de la Iglesia consideraron injusto “porque el mal perdura a lo largo de la vida de aquel que ha sido víctima”, señaló Cabrera López.

En México ya se han presentado varias iniciativas de ley tanto a nivel federal como estatal, para que este tipo de delitos no prescriban nunca.

Del mismo modo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que en la última década 426 sacerdotes han sido investigados por delitos relacionados con la pederastia, de los cuales 271 han sido por abusos sexuales y 155 por otras faltas.

Cabrera López también detalló que si bien en la Iglesia se han establecido 20 años para la prescripción, a partir de que la víctima haya cumplido la mayoría de edad, el papa Francisco ha decretado la derogación de dicha norma, por lo que en la práctica el delito de abuso sexual nunca prescribe en la Iglesia católica.

Sin embargo, Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM, señaló que la Iglesia mexicana ha tenido avances en este tema. Resaltó que han creado 14 comisiones diocesanas para la

protección de menores y este año otras diócesis concluirán su proceso.

También destacó el hecho de que miembros de las Conferencias de Superiores Mayores de Religiosos de México se han integrado al Consejo Nacional de la Protección de Menores para trabajar de manera conjunta y el aporte del Centro de Protección a Menores a nivel nacional e internacional.

La CEM aseguró que colaborarán de todas las formas posibles con la autoridad civil para que se llegue a la verdad y a ser transparentes ante la sociedad, la opinión pública y la prensa.

