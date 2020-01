Ultiman a chofer arriba de su unidad, en el Sureste 1ra etapa de Tuxtepec

-Mientras esperaba la salida a ruta fue acribillado junto a una mujer que lo acompañaba

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Alrededor de las 3 de la tarde sujetos desconocidos arribaron a la base de urbanos en la colonia sureste primera etapa en donde acribillaron a balazos al chofer de nombre Rodolfo mejor conocido como “El Rorro”.

El reporte se dio mediante una llamada de emergencia servicio 911 a lo cual dieron arribo elementos de seguridad y de emergencia de la Cruz Roja, quien fue que determinó que el cuerpo ya se encontraba sin vida presentando al menos 6 impactos de bala en el cuerpo.

