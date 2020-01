STEUABJO retiene al menos 20 unidades para bloquear, desquicia tráfico en Oaxaca

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) bloquearon este día Avenida Universidad y el crucero de Cinco Señores en la capital oaxaqueña.

Acompañados por porros como el famoso “Sonrics”, los sindicalizados han retenido al menos 20 vehículos del transporte urbano, con el cual han cerrado el paso vehícular en la zona, lo que desquicio el tráfico en la zona.

El bloqueo va desde Avenida Universidad, Cinco Señores y Periférico a la altura de Chedrahui, lo que ha afectado el paso a los automovilistas.

Dentro de sus peticiones se encuentra la solicitud de retirar a personal ajeno al STEUABJO dentro de la universidad, así como la revisión del contrato colectivo de trabajo.

Aunado a ello, hay peticiones de contrato y pago a trabajadores que piden al rector, Eduardo Bautista Martínez, el cual no se atendió desde el año pasado.

Ante esta situación, determinaron marchar este miércoles y esperan que que con sus movilizaciones puedan tener respuestas a sus demandas.

Por el momento el bloqueo afecta a miles de automovilistas que circular a diario por este importante crucero.

Se desconoce el tiempo que los manifestantes se mantendrán en este punto carretero. Advirtieron que todo depende del acercamiento del gobierno del estado, quien puede resolver el conflicto en esta universidad.

