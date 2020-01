Sino puede hacer su trabajo y detener a Vera Carrizal, renuncie señor Fiscal: Horacio Sosa

-Advierte que dilación en la ejecución de la orden de aprehensión derivó en que el señalado esté prófugo

Redacción

Oaxaca de Juárez.- La ejecución de la orden de aprehensión girada contra de Juan Vera Carrizal, como presunto implicado en la agresión con ácido a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, resulta tardía y ventajosa, así lo señaló el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura de Oaxaca, Horacio Sosa.

En las últimas horas ha trascendido en medios de comunicación la liberación desde el 26 de diciembre de una orden de aprehensión contra Vera Carrizal por las agresiones contra María Elena Ríos, sin embargo, en la conferencia de prensa que ese mismo día otorgó el Fiscal General del Estado a medios de comunicación, no se informó de tal evento y mucho menos se logró ejecutar esta orden judicial.

“El 26 de diciembre, el pueblo de Oaxaca y sobre todo la víctima, agradecería la ejecución de la orden de aprehensión. Es escalofriante pensar en que se trata de una acción ventajosa por parte del Estado”, señaló Horacio Sosa.

El Diputado de morena aseveró que es respetuoso del trabajo de Rubén Vasconcelos Méndez al interior de la Fiscalía General, sin embargo, la dilación en la ejecución de la orden de aprehensión deriva en que hoy el presunto responsable permanezca prófugo.

“El acceso a la justicia no se consigue en la opinión pública, eso es trabajo de las autoridades. La orden de aprehensión se debió ejecutar desde el día de su liberación”. Añadió el Diputado de morena.

La orden de aprehensión contra Juan Antonio Vera Carrizal fue confirmada por un juez de control de Huajuapan de León; contra el ex diputado local del PRI pesa la sospecha de ser el autor intelectual del ataque con ácido a saxofonista María Elena Ríos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario