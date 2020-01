Reportan desaparecido a profesor de la CNTE en Oaxaca

Con fuente La Jornada

Fernando Rivera Marcelo, profesor de la sección 22 de la CNTE, en la región de la cuenca del Papaloapan en Oaxaca, desapareció el lunes 13 de enero; familiares y compañeros profesores solicitaron ayuda para dar con su paradero.

Fernando Rivera Marcelo se desempeñó en la sección sindical pasada como jefe de sector de la localidad de Loma Bonita Oaxaca y actualmente labora en la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”.

Según testigos, el maestro Rivera Marcelo fue visto por última vez el lunes 13 de enero entre las 13:30 a 14:00 horas. Vestía pantalón azul marino, camisa manga corta color blanca con cuello y mangas de borde azul. Es de tez morena y cabello lacio canoso.

La vocería de la sección 22 expresó que: “El compañero Rivera Marcelo fue perseguido político en el período de nuestro siempre líder Rubén Núñez Gínez, le giraron una orden de aprehensión por delitos electorales fabricados en 2015 derivado de la necedad de Enrique Peña Nieto de imponer la nefasta reforma educativa en Oaxaca”.

Asimismo, exigieron a las autoridades judiciales iniciar la búsqueda para encontrar al profesor, a quien reconocen como una persona trabajadora y honesta y siempre preocupado por la superación de sus compañeros maestros.

La localidad de Loma Bonita, Oaxaca, se localiza a 36 kilómetros de la ciudad de Tuxtepec, considerada la más violenta del estado de Oaxaca donde 2019 concluyó con 119 personas asesinadas por arma de fuego.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario