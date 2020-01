Privacidad en WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones que más usamos en nuestro día a día, por eso, es importante saber cómo proteger la información y privacidad de nuestras conversaciones, a continuación las recomendaciones:

Notificaciones privadas

Si quieres evitar que las personas a tu alrededor vean el contenido de las notificaciones que recibes de WhatsApp, te recomendamos hacerlas privadas; para ello, sigue esta ruta:

En iOS: Configuración > Notificaciones > Desactivar la Previsualización.

En Android: Menú > Ajustes > Notificaciones (quita la opción “Notificación emergente”).

De esta forma, nadie leerá los mensajes de WhatsApp que recibas en notificaciones cuando tu teléfono esté bloqueado.

Conversaciones cifradas

En los chats donde compartes información personal puedes hacer tus conversaciones cifradas.

Para hacerlo, dirígete al perfil de tu contacto y activa la opción Cifrado, que puedes identificar por el ícono azul de un candado.

De esta forma obtendrás un código QR y un número de 60 dígitos, con los que tú y tu contacto comprobarán que su conversación está cifrada.

Oculta tu foto de perfil

Para decidir quién puede ver tu imagen de perfil, en el menú de Privacidad selecciona Configuración de Cuenta, donde también podrás elegir otras opciones relacionadas con tu privacidad.

Última conexión

Para que tus contactos no sepan cuál fue la hora de tu última conexión, puedes deshabilitar esta función siguiendo este camino:

Configuración > Cuenta > Privacidad (Elige ‘Nadie’ en Última vez).

Ojo, al hacerlo, tú tampoco podrás ver este dato de tus contactos.

Verificación en dos pasos

Esta verificación de identidad permite que sólo tú puedas usar tu cuenta. Implementarla es muy fácil, sólo sigue estos pasos:

Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos

De esta forma crearás un NIP que te servirá para acceder a la app.

Notificaciones de seguridad

Esta función te avisa cuando tu cuenta es abierta desde otro teléfono o computadora.

Actívala así: Configuración > Cuenta > Seguridad

