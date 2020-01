En preselección, eligen 46 jóvenes para integrar Delegación Flor de Piña

-En las próximas horas van a elegir a las 36 que tengan más conocimiento del baile

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Educación, cultura y deporte, Guillermo Guardado Campa, señaló que el pasado domingo se hizo la preselección de las jóvenes que van a integrar la Delegación Flor De Piña 2020, y en donde descartaron alrededor de 14.

Explicó que en esta ocasión acudieron 60 señoritas, y se hizo una preselección y en donde se eligieron a 46 jóvenes, sin embargo observaron que no todas tienen la facilidad del baile, por lo tanto en las próximas horas, viendo los avances que tengan en el baile van a elegir a las 36.

Dijo que la Delegación Flor de Piña, se integra cada año por lo tanto deben de hacer casting y en no descartó que se elijan a unas jóvenes que ya han conformado la Delegación en otros años, para brindar una mejor presentación.

El Director así mismo, puntualizó que debido a que tienen varias invitaciones en puerta para que asistan a eventos a otros lugares, es indispensable que las jóvenes además de cumplir con los requisitos, deben ser responsables y sobre todo acudir a los ensayos.

Esperan que la Delegación esté lista en el mes de marzo, posteriormente arribará el Comité de Autenticidad para presenciar el baile.

