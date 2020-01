En Jacatepec, el 50% de adultos mayores viven situación de abandono: DIF Municipal

-Señalan que ancianos de 70 años en adelante viven solos, ya que sus hijos prefieren enfocarse más en sus familias que en sus propios padres.

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- En la actualidad se ha vuelto común que los adultos de la tercera edad vivan en completa soledad y en muchos casos, se debe al distanciamiento de sus hijos, que se enfocan más en crear sus propias familias que en sus padres y es la realidad que se vive en Santa María Jacatepec, en donde la mayoría de los ancianos de 70 años en adelante viven completamente solos y complicando más su existencia al tener que depender de alguien para subsistir.

La Titular del DIF de ese municipio Clara Itzel Carrillo Roy, señalo que en la actualidad se cuenta con un padrón de 1,350 adultos de 60 años en adelante, sin embargo explicó que el 50% de estos ancianos viven en situación de abandono, esto debido a que sus hijos se han desentendido de ellos, por lo que dijo que es necesario darle continuidad al programa implementado de apoyos alimentarios hacia ese sector, por lo que espera que en este año el ayuntamiento pueda destinar recursos que beneficie a esta parte vulnerable de la sociedad.

Indicó que este programa se venía aplicando desde el 2017, sin embargo reconoció que en el 2019 no se pudo continuar, debido al conflicto interno registrado en el municipio donde algunas comunidades exigieron parte del recurso del Ramo 28, ocasionando que los adultos mayores quedaran afectados por esta situación, pues aseguró que ya no alcanzó los recursos para el apoyo alimentario, por lo que espera que en este nuevo año se pueda dar continuidad a este programa, en beneficio de los ancianos de Jacatepec.

Así mismo Carrillo Roy reveló que en despojo de bienes, solo se han documentado 2 casos de ancianos que les fueron arrebatados su patrimonio por sus propios hijos en plena cabecera municipal, por lo que afirmó que estas personas están recibiendo toda la ayuda de la casa de día para que puedan tener sustento en alimentación y asesorías para que puedan conocer sus derechos en conflictos patrimoniales.

