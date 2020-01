Desmiente UBER que vaya a operar en Oaxaca

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de su cuenta oficial en la plataforma de facebook, el servició UBER desmintió que vaya a operar en Oaxaca.

Señaló que la noticia que anda circulando en redes sociales de que abrirían oficinas en la capital oaxaqueña es falsa, y que el servicio sólo opera a través de Uber Eats.

“En relación a la noticia falsa de la apertura de unas oficinas de Uber en Oaxaca, queremos aclarar:

▪ Uber sólo opera a través de Uber Eats en Oaxaca. El centro de soporte existente únicamente da servicio a socios repartidores de Uber Eats.

▪ La opción de viajes compartidos no está disponible en la entidad.

▪ La única cuenta de Facebook con la que contamos en Oaxaca y México es ésta”.

Esto luego de que se diera a conocer que el servicio de transporte, iniciaría operaciones y que contemplaría municipios como: Animas Trujano, San Agustín de las Juntas, San Bartolo Coyotepec, San Felipe del Agua, San Jacinto Amilpas, San Pablo Etla, entre otros.

Además de las muestras de inconformidad por parte de taxistas.

