Denuncian al titular de la SSPO por abuso de autoridad

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El abogado Juan José Miexuiero, informó que presentaron una denuncia en contra del secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, por los delitos que se configuren entre ellos el abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y extorsión, derivado de la detención del ofendido Óscar Gabriel Navarrete, hechos que sucedieron el sábado pasado en inmediaciones de el fraccionamiento El Rosario.

El abogado narró ante medios de comunicación los hechos suscitados, el apoderado precisó que ya presentaron ante la Fiscalía General de Oaxaca una denuncia, argumentando que en cada momento se violentaron los derechos humanos de su cliente.

Narró que los hechos se suscitaron el pasado sábado, luego que Oscar Gabriel originario de Santa Cruz Xoxocotlán se dirigía junto a su esposa e hijo a comer a la comunidad de Santa María el Tule y exactamente a la altura de la Calle de Hornos, fue alcanzado por un grupo de motoxociclistas que transitaban por la zona.

Detalló que en un movimiento, el secretario quien manejaba una motocicleta Harley Davidson perdió el control y al intentar incorporarse chocó con el vehículo de Óscar.

Aunque en ese momento dijeron desconocer quién manejaba la motocicleta, posteriormente descubrieron que era el titular de la SSP, quien pidió a uno de sus escoltas la detención de Óscar Gabriel Navarrete.

“Mi cliente en un primer momento se negó a bajarse del vehículo, con miedo a que se tratara de un secuestro ya que los motociclistas conducían con ropa casual y no el uniforme de su corporación.

El abogado mencionó que fue hasta que se identificaron los policías viales fue que su cliente bajó del vehículo, por lo que de inmediato el secretario ordenó la detención, y trasladado a los separos de la SSPO.

“En ese momento la Secretaría de Seguridad Pública actuó como Ministerio Público, perito de tránsito, perito evaluador y juez, luego que mi cliente fue llevado a los separos de San Bartolo Coyotepec”, así lo mencionó el abogado.

Sostuvo que para ser liberado tuvo que pagar 14 mil pesos por daños, ocasionados a la motocicleta del Secretario de Seguridad Pública, por lo que le hicieron formar un acuerdo donde Óscar reconoce su firma, más no los hechos, lo que calificó como un acto de extorsión.

Aunque no piden su renuncia, pidieron se aplique la ley de manera imparcial y se actúe en consecuencia ante los hechos de abuso de autoridad en la que incurrió dicho secretario.

Anunció que la denuncia se ampliará ante la fiscalía y que confían que este órgano realice su proceder sin titubeo alguno, para sancionar como lo marca la ley.

