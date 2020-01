Banco de sangre del hospital de Tuxtepec, en reserva mínima

-Piden a los ciudadanos que donen de manera altruista

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Responsable del Banco de sangre del hospital de Tuxtepec Juana Molina Álvarez, señaló que están con las 20 unidades de sangre que son la reserva mínima, debido a que en Diciembre disminuye la donación de manera altruista, y solo cuentan con los donadores que acuden a reponer la que ya se le dio a su familiar

Comentó que es indispensable que haya a cultura de la donación, para que haya suficientes unidades en el banco de sangre, debido a que en caso de una urgencia especialmente en las embarazadas se requieren hasta 10, y se necesitan 2 donadores por unidad de sangre.

De manera general a la semana únicamente se cuentan con 5 donadores altruistas como máximo, y lo que pretenden es que cada vez más se sumen a donar, ya que de presentarse alguna urgencia, se requerirían varias unidades, además de que en cada intervención quirúrgica se necesita una transfusión y por lo tanto de donadores.

Los principales requisitos que deben de cumplir son la edad que es de los 18 a los 65 años, que rebasen los 50 kilos, que no hayan padecido ningún tipo de enfermedad recientemente, que no se hayan vacunado en un mes, así como contar con su credencial, y sobre todo responder adecuadamente sobre su vida sexual, y una vez que cumplen con los requisitos y pasan la evaluación, podrán donar.

La Responsable del banco invitó a que donen de manera altruista cumpliendo con los requisitos indispensables.

