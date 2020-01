Para transparentar entrega de recursos, SADER busca bancarizar pago a productores

-Por etapas están entregando las tarjetas, en esta primera etapa buscan que sean más de 5 mil los que reciban su tarjeta

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de Distrito de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Jesús Caña Morales, dio a conocer que buscan que todos los beneficiados de los programas federales, relacionados al campo, cobren de manera bancarizada es decir, mediante el pago con tarjeta y así sea de manera práctica pero sobre todo, para transparentar los recursos.

En la región se espera que unos 15 mil productores reciban su tarjeta, para que así sean unos 60 mil en la región los que ya cobren de manera bancarizada a partir de febrero.

Fue este viernes que se concluyó con esta primera etapa y en donde entregaron 5 mil 500 de las 11 mil 500 que se van a entregar al mismo número de productores del programa Bienestar para los productores, y se espera que en próximos días inicien con la segunda etapa.

Aunque para muchos sería más complicado, dijo que en la mayoría de los casos es mejor para los productores porque ya no tendrían que ir por su orden de pago y luego ir al banco, si no solo acudirían a retirar el recurso.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario