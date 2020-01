Toma protesta Jesús García como nuevo Presidente de Jalapa de Díaz

-Es el hermano del extinto edil Arturo García y quien a su vez tomó protesta al nuevo Sindico Hacendario, Secretario y Tesorero Municipal.

Alex Morales

San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca.- Con 29 años de edad Jesús Ernesto García Velázquez, toma posesión de manera oficial como Presidente municipal de Jalapa de Díaz, quién queda en sustitución de Arturo García Velázquez que por los acontecimientos pasados donde perdiera la vida el entonces Edil y que a consecuencia de esta situación, el Cabildo nombra a su hermano el Concejal número 1 pues en la actualidad fungía como suplente de la administración 2019-2021.

Ahí mismo tomó protesta al nuevo Sindico Hacendario Ángel José Álvarez, asi también acreditó a Cayo Ramírez como Secretario Municipal y a Norberto Flatcher Santiago como el Tesorero Municipal, por lo que el nuevo mandatario Local los exhortó a cumplir con responsabilidad el cargo para cumplir la enmienda que les confiriera en su momento Arturo García, ya que la prioridad es seguir en la ruta del desarrollo de este municipio.

En entrevista el recién nombrado Presidente Municipal resaltó que el objetivo de su administración será la de poner en alto el nombre de su hermano al cumplirle a su pueblo con la culminación de las obras pendientes y afirmó, que ese fue siempre el compromiso y la mentalidad del extinto político Morenista.

Asi mismo agradeció el respaldo y apoyo de toda la ciudadanía Jalapeña y reconoció que aún se siente la nostalgia por la ausencia de su hermano, sin embargo dijo que espera contar con el apoyo de todos sus colaboradores, pues indicó que solamente unidos podrán sacar los trabajos adelante.

Cabe señalar que el recién nombrado Edil se negó a ingresar a la oficina donde despachara Arturo García Velásquez ya que externo que aún persiste el dolor de la familia, por lo que espera la paciencia de los Jalapeños para que poco a poco vaya tomando las funciones que le corresponden en este cargo que ahora ostenta.

Hasta el momento no se ha dado a conocer quién sería el Secretario Particular y también se desconoce si la Licenciada María Fernanda Barbosa Sosa, seguirá al frente del DIF Municipal en lo que resta de esta administración.

