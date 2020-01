Six Flags busca quedarse con La Feria de Chapultepec

Seis empresas nacionales e internacionales, entre ellas Six Flags, se inscribieron en la convocatoria para operar la nueva Feria de Chapultepec, informó Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente, de Ciudad de México.

“Para operar la Feria de Chapultepec se registraron seis empresas, ayer tuvimos una primera reunión con ellos para darles la información sobre las condiciones del predio y estamos elaborando junto con ellos un cronograma de trabajo para la presentación de los proyectos”, señaló Marina Robles.

La funcionaría también comentó que hasta el momento no tienen una propuesta final de cada una de las empresas que son: Cabi Entretenimiento S.A.P.I DE C.V, Sofmar Fun S.A DE C.V, Negrete Garza S.C., Six Flags Mexico S.A DE C.V, Quantum Servicio S.A DE C.V y Mota-Engil Mexico S.A.P.I DE C.V.

“Lo que están haciendo es analizando tanto cuestiones de atracción como los propios resultados de la encuesta que hicimos y el análisis financiero para podernos presentar su proyecto”, explicó.

La licitación indica que puede ser un parque de diversiones con juegos mecánicos, temáticos (estáticos y dinámicos), de manera enunciativa más no limitativa.

También pueden conmemorar un acontecimiento histórico, que estén basados en personajes míticos o de atractivo popular, enfocado a un recurso natural, a los multimedia y realidad virtual así como parques con temas geográficos.

La convocatoria concluyó el 16 de diciembre de 2019, informó la secretaria del Medio Ambiente.

La Feria de Chapultepec informó el 13 de octubre de 2018 que le fue revocado el permiso de funcionamiento, luego del accidente que el pasado 28 de septiembre causó la muerte de dos personas.

“Fuimos notificados por las autoridades de la Ciudad de México la terminación del permiso que permite a Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, SA de CV operar La Feria de Chapultepec”, publicó el parque en sus redes sociales.

