Servicios de salud y emergencias continúan brindándose con normalidad en Magdalena Apasco

-No se ha registrado ninguna muerte por emergencia o negligencia médica, durante los primeros días de esta administración.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El H. Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, informa que desde las primeras horas del año 2020 se brindan servicios de salud a los habitantes de Magdalena Apasco, Etla sin distinción alguna; la clínica de salud, opera de manera continua y atiende servicios de primer nivel, cuando las personas requieren de especialistas, se canalizan y envían a otros centros de salud u hospitales.

De igual manera, se cuenta con una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde acude personas adscritas, pero que pueden ser atendidas por el personal en caso de alguna emergencia.

Cabe señalar que los traslados de dichas emergencias continúan con el apoyo del personal policiaco si se requiere en coordinación con la clínica de salud.

Es importante informar que en días pasados se suscitó el fallecimiento del señor Horacio Chávez Pérez, una persona de la tercera edad quien padecía de diabetes y murió por causas naturales, ya que desde tiempo atrás se había complicado su salud, el deceso ocurrió ayer a las 10 de la mañana y fue testificado por el síndico municipal Edmundo Espinoza Díaz y el regidor de salud Oscar Pérez Santiago, así como el hermano del hoy occiso, Jesús Chávez Pérez, por lo que el Ayuntamiento niega que por falta de atención de emergencias haya ocurrido el fallecimiento.

De igual manera, se invita a la ciudadanía a acercarse a la clínica de salud, para sus revisiones si padecen alguna enfermedad y evitar se complique su padecimiento, el municipio estará pendiente de las necesidades de la población ya que se mantiene un gobierno de puertas abiertas para lograr avanzar en las necesidades más prioritarias de la comunidad.

