Reclutan jornaleros de la región para corte de berrys en Jocotepec, Jalisco

-Este sábado seguirán reclutando

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El estado de Oaxaca es uno en donde hay más personas que se dedican a la agricultura, motivo por el cual empresas nacionales y extranjeras que se dedican a cosechar frutas y verduras, suelen contratar a jornaleros oaxaqueños y una de estas empresas es Berrymex, misma que estuvo reclutando este viernes y estará este sábado.

La Responsable del reclutamiento Alondra Vadoy Gutiérrez, dijo que esta es una empresa que se dedica al corte de fresas, frambuesas, zarzamora y arándanos en Jocotepec, Jalisco, pero que a diferencias de otras que no se coordinan con el Servicio Nacional del Empleo, ofrece varias prestaciones.

Algunas de las prestaciones que brinda a los jornaleros son seguro social, infonavit, aguinaldo, finiquito, así como transporte, despensas bimestrales, vivienda, así como 3 vales para adquirir despensa.

Los interesados podrán acudir este sábado en un horario de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, en donde también podrán llevar sus documentos y requieren la original y una copia de la credencial de elector, el número de seguridad social, que sean mayores de edad, y si son personas de más de 56 años deben de llevar un certificado médico para constatar que están bien de salud.

La salida es este domingo, debido a que el lunes iniciarían a trabajar.

