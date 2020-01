Realiza edil de Chiltepec, recorrido por obras en proceso en el municipio

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Martín García Hernández supervisa el proceso de las acciones que se estan ejecutando este año 2020.

En la localidad de Arroyo Choapam el presidente supervisa una obra de comunicación entre pueblos.

Esta obra es la vialidad que conduce a la comunidad de Arroyo Anguila, La Joya y una calle de la comunidad de Arroyo Frijol están siendo pavimentadas con concreto hidráulico.

Durante este año se continuará aterrizando acciones que beneficien a los Chiltepecanos.

En Chiltepec uniendo esfuerzos avanzamos.

