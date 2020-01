Rapero Chiltepecano estrena video de rap explícito

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- “Derso” el rapero originario de San José Chiltepec Oaxaca, comenzó este 2020 con el pie derecho, ya que estrenó en redes sociales su nuevo vídeo musical titulado “Animas Viajeras”.

Después de “Fumando” este es su segundo vídeo en donde expone sus creencias a través de la letra e imágenes del vídeo.

Cabe destacar que este vídeo debido a su lenguaje “sensible” para algunas personas, cuenta con restricción de edad para los usuarios de la plataforma de YouTube.

La producción estuvo nuevamente a cargo de “Jacobito Roy” y fue grabado en Chiltepec, en donde se ve a “Derso” en locaciones como el panteón y el campo.

Se espera que para este año, esta mancuerna que han hecho “Derso” y su productor sigan dando frutos para lanzar mas producciones del género rap.

Apoyemos al talento de la región. Aquí el Link del video https://www.youtube.com/watch?v=3zEypxPgweo

